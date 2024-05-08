وزير المالية للنواب: الحكومة لا تخفى أو تخبئ مستندات أو بيانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 02:26 مساءً -

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتعاون مع أعضاء مجلس النواب، قائلا: أعضاء المجلس يتعاملون معى، لا نخبى حاجة ولا نخفى حاجة، وأطلب من المجلس الموقر أن تحذف من المضبطة عبارة أن الحكومة تخبى المستندات التى ذكرها النائب إيهاب منصور، والنائب عندما تحدث معى عن حالات خاصة بالتعويضات قولت له هات لى الحالات وسنتعامل معها، لكننا كحكومة لا نخفى أى شىء".

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وتابع الوزير: "الجهاز المركزى للمحاسبات موجود، وأى بيانات ومعلومات يتم طلبها تقدم".

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا للوزير: "رد سيادتك كافى دون الحاجة إلى الحذف من المضبطة، لازم نتوسع فى إبداء الرأى والرأى الآخر تحقيقا للديمقراطية، وما تستحقه مصر".