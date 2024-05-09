ضبط 1150 كتاب تعليمي داخل مكتبة ببنى سويف طبعة دون تصريح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 08:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة بنى سويف) بطباعة.

وبيع العديد من الملازم والكتب الدراسية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .وبإستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط مالك المكتبة، وعثر على (1150 نسخة من الملازم والكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.