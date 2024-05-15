أحمد الطاهرى: إجماع عربى واضح وصريح فى عدد من المسائل بعد اجتماع وزراء الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 06:32 مساءً - كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، عن أجزاء القمة العربية بالبحرين فيما بعد اجتماعات وزراء الخارجية العرب، قائلا إن اليوم خصص لاستقبال القادة العرب، وبدا بعد اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وهو ما عكسته الصحافة البحرينية الصادرة صباح اليوم، أن هناك إجماعا في عدد من المسائل العربية -بشكل واضح- وصريح.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة "إكسترا نيوز"، أن ملف غزة هو ملف صاحب الأولوية الكبرى، وهناك دعوة تقدمت بها البحرين بمطلب لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، وهذه المبادرة تقدم بها وزير خارجية البحرين، وينتظر اعتمادها في القمة، ولكن كي تمضي هذه المبادرة لا بد من العودة لتصريحات وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم، والذي أشار فيها بوقف إطلاق النار أولا ثم الذهاب إلى المؤتمر الدولي.

وأشار إلى أن أولوية وقف إطلاق النار ستكون أولوية أولى في هذه القمة، كما أن تصوير وتحديد الجرائم القانونية لإسرائيل بدا واضحا في عدد من التوصيفات التي استخدمت في كلمات وزراء الخارجية العرب، هذا يأتي بالتزامن مع توجه مصر مع محكمة العدل الدولية، بالتالي هناك تركيز على مصطلح الإبادة الجماعية، فجريمة الإبادة الجماعية لها أركان في القانون الدولي الإنساني.

وتابع: "إصرار الخطاب العربي على تحديد هذه الجريمة، وهي جريمة مكتملة الأركان في حالة العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة يشير بدعم التوجه المصري نحو محكمة العدل الدولية".