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أحمد جودة - القاهرة - عاجل ورسمي.. الآن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة الإسكندرية

عاجل ورسمي.. الآن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة الإسكندرية.. صدر الإعلان الرسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، حيث أقرّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول بعد التشاور مع اتحاد طلاب مصر في الرابع من مارس ويترقب طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، على غرار زملائهم في أنحاء البلاد، التفاصيل الدقيقة للجدول ومواعيد الامتحانات، نظرًا لأهمية هذه الاختبارات في تحديد مسارهم الأكاديمي المستقبلي. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية الجدول الرسمي للامتحانات للدور الأول للعام الدراسي 2024 خاص بمحافظة الإسكندرية.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الدور الأول لعام 2024 في الإسكندرية.

جدول الامتحانات يوفر فرصة المراجعة

ويوفر جدول الامتحانات المعتمد فرصة كافية للطلاب للمراجعة والاستعداد لكل مادة على حدة، مما يُساعدهم على تحسين أدائهم وتقليل التوتر المصاحب لفترة الامتحانات. كما تضمن الوزارة سير الامتحانات في جو من الراحة والهدوء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.



جدول الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024 اليوم التاريخ التوقيت الزمن المادة الشعبة الاثنين 10-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف التربية الدينية العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف التربية الوطنية العامة الأربعاء 12-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف الاقتصاد العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف الإحصاء العامة إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024 السبت 22-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة العربية العامة الثلاثاء 25-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان اللغة الأجنبية الثانية العامة السبت 29-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفيزياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات التاريخ الأدبية الثلاثاء 2-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة الأجنبية الأولى العامة السبت 6-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الكيمياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجغرافيا الأدبية الأربعاء 10-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجيولوجيا والعلوم البيئية العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الجبر والهندسة الفراغية الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات علم النفس والاجتماع الأدبية السبت 13-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان التفاضل والتكامل الرياضيات الأربعاء 17-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الأحياء العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الإستاتيكا الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفلسفة والمنطق الأدبية السبت 20-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الديناميكا الرياضيات

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

للطلاب الراغبين في الحصول على أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للعام 2024، يُمكنكم الاستعلام عنها بكل سهولة عقب إصدارها رسميًا من وزارة التربية والتعليم. اتبعوا الإرشادات الآتية للتعرف على رقم الجلوس الخاص بكم:

1. قوموا بزيارة البوابة الإلكترونية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم أو انقروا هنا للوصول المباشر.

2. أدخلوا البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بكم.

3. بعد الدخول إلى النظام، انقروا على خيار الاستعلام عن رقم الجلوس، والذي سيتم تفعيله بمجرد الإعلان الرسمي عن الأرقام.

4. سيتم عرض رقم الجلوس الخاص بكم وموقع لجنة الامتحان.

وفي حالة عدم امتلاككم للبريد الإلكتروني المدرسي، يُمكنكم إنشاء واحد بكل يسر وفق الخطوات التالية:

1. انتقلوا إلى بوابة إنشاء الحساب الموحد بالنقر هنا .

2. اختاروا خيار إنشاء حساب جديد.

3. انقروا على خيار حساب الطالب.

4. قوموا بإدخال الرقم القومي وكود الطالب الخاص بكم.

5. اضغطوا على زر التحقق من البيانات.

6. بعد التأكد من صحة البيانات، اضغطوا على خيار إنشاء الحساب وانتظروا استلام كود التأكيد عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

7. أدخلوا الكود المُرسل لكم.

تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة 2024 من وزارة التربية والتعليم



حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سير امتحانات الثانوية العامة 2024 بكل دقة ونظام، أصدرت تعليمات محددة للطلاب لضمان سير الامتحانات بسلاسة ووضوح، وتشمل هذه التعليمات ما يلي:

أوراق الإجابة:

المواد غير المضافة للمجموع:

لا تتضمن هذه المواد أي أسئلة مقالية.

يحصل الطالب على ورقة إجابة واحدة فقط وهي "البابل شيت".

ورقة البابل شيت:

تتضمن خانة لغة الاختبار، والتي يجب على الطالب تحديد اللغة التي يدرس بها المواد المترجمة (الإنجليزية أو الفرنسية).

يسمح للطالب في مدارس اللغات بالإجابة على الأسئلة المقالية باللغة العربية.

كتابة البيانات:

رقم الجلوس:

يجب كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح كما هو مدون في بطاقة رقم الجلوس.

لا يكفي كتابة الرقم فقط دون تظليله.

القلم:

يجب استخدام القلم الجاف فقط في كتابة البيانات والإجابة على الأسئلة.

يمنع استخدام القلم الرصاص أو أي نوع آخر من الأقلام.

الإجابة على الأسئلة:

المساحة المخصصة:

لا يجوز للطالب تجاوز المساحة المخصصة للإجابة على أي سؤال مقالي.

يجب كتابة الإجابة في المساحة المخصصة لها فقط، مع عدم كتابة أي شيء على ظهر ورقة الإجابة أو في كراسة الأسئلة.

الإجابة المقالية:

يجب كتابة الإجابة على السؤال المقالي بشكل واضح ومباشر.

يُمنع الإجابة بالنقاط أو استخدام الشفرات.

البابل شيت:

يتم تظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة في الأسئلة متعددة الخيارات.

تظليل دائرتين يعني عدم حصول الطالب على أي درجة في السؤال.

لا يُعتد بأي تظليل خاطئ أو غير مكتمل.

يُمنع استخدام الكوريكتور في مسح أي إجابة.

يمكن للطالب كتابة علامة × على الإجابة التي يرغب في إلغائها وتظليل دائرة أخرى.