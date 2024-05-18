الفنانة شيرين: "مفيش حتة أروحها في العالم إلا والناس تسأل على عادل إمام"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 12:36 صباحاً -

هنأت الفنانة شيرين، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وقالت له: "كل العمر وأنت طيب وبخير وصحة وسلام ومفيش حتة أروحها في العالم إلا والناس تسأل عليك، والناس حابة تطمن عليك، وكأنى بشوفك كمل يوم وأنا بطمنهم إنك بخير".

وأضافت خلال حلقة خاصة على قناة دى إم سى قدمتها جاسمين طه "ربنا يديم الصحة والسعادة عليك وعلى أسرتك زى ما خليت البسمة والسعادة مرسومة على وجوه العالم كله".

وأكدت، أن كواليس بخيت وعديلة ما يتحكيش في دقيقة هو دقيق جدا وعادل إمام الذى استطاع ان يتربع على عرش الفن كل هذا الوقت مجاش من فراغ ده نتيجة جهد كبير وربنا يخليله مدام هالة وربنا يكون في عونها انها تحملت طبعا كل الجمهور وكل الحاجات في تربية الأولاد.

يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، وهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962.

وجسد العديد من الأدوار التي تمس الشعب، وتناقش العديد من القضايا المهمة للمجتمع، فعند تجسيد دوره في فيلم "زهايمر" نقاش العديد من الجوانب كالمرض وتأثيره على المصاب، والتعامل مع جشع الأبناء، وفي فيلم "النمر والأنثى" ناقش تأثير المدمن على المحيطين به وعلى نفسه، وفي فيلم "خلي بالك من عقلك" ناقش دور التعامل م