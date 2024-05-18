مراسل "إكسترا نيوز": الاحتلال دمر 1400 منزل مزدحم بالسكان فى رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 07:29 مساءً - كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح. وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك أحياء في رفح من الجانب الفلسطيني كانت تزدحم بالسكان بشكل كبير، منها حي الشونة وحي السلام وهي تزدحم بالنازحين الذين غادروها عبر الأيام الماضية إلى المنطقة التي أوصت بها قوات الاحتلال بالذهاب إليها، وكذلك الإتيان على عدد كبير من المنازل.

حتى هذه اللحظة نتحدث عن 1400 منزل تم تدميرها بشكل كبير للغاية. وأشار إلى أن إسرائيل تقوم بعملية تلغيم أولًا قبل القصف، وبعد القصف هناك عدد كبير من المنازل تم تلغيمها وبعضها تم قصفها على رأس سكنها، ما جعل المستشفى الوحيد داخل هذه المدينة الطواقم الطبية بها تطالب الحماية الدولية وتستدعي أن يكون هناك تدخول مباشرة من منظمة الصحة العالمية، خاصة أن هناك أياما قليلة تفصلنا عن اجتماع عاجل هذه المنظمة الحيوية.