نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توصيات اجتماع لجنة "اقتصاديات الصحافة" استعدادًا للمؤتمر العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوصى المشاركون في اجتماع لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، بضرورة دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بهدف الاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.

كما دعا المشاركون في المناقشات التي انعقدت اليوم الإثنين، إلى عقد ورش عمل وجلسات استماع للزملاء من المؤسسات الخاصة والقومية، للتعرف على المشكلات الاقتصادية التي تواجههم ودراسة وضع حلول لها.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الدعوة لتوفير قاعات داخل نقابة الصحفيين لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الصحفية لعقد مؤتمرات تسهم في تنمية مواردها.

وأشاروا إلى أن المشكلات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية لا تقتصر على مشاكل الأجور فقط، بل تشمل أيضًا مشاكل الطباعة وضعف سوق الإعلانات.

وقد بدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة عشرات الصحفيين في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات التي يرون ضرورة العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية في وضع حلول قابلة للتطبيق للأزمات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.