محمد صلاح يؤكد استمراره مع ليفربول الموسم المقبل ويعد جمهور الريدز بالبطولات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، استمراره مع فريقه الموسم المقبل 2024-2025، وبعث الفرعون برسالة خاصة إلي جماهير الريدز.

ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه علي منصة إكس جاء فيها :"نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وأضاف صلاح :"جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".

كما حرص محمد صلاح عن توديع مدربه الألماني يورجن كلوب عبر تغريدة أخري جاء فيها:"لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية، أتمنى لك حظاً سعيداً في المستقبل وآمل أن نلتقي مرة أخرى".

احتفل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم مع الريدز بنشر صورتين مع ابنتيه مكة وكيان عقب نهاية مباراة ناديه الأخيرة أمام وولفرهامبتون، مصحوبًا بعلم مصر في واحدة من المشاهد السعيدة للفرعون قبل بدء إجازة طويلة.

وأعلن نادى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، بشكل رسمي اليوم الإثنين تعيين المدرب الهولندي آرني سلوت مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

محمد صلاح