نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 مايو انطلاق اجتماع الجمعية العمومية بنقابة أطباء الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء بالإسكندرية، أعضاء النقابة إلى الجمعية العمومية العادية، والمقرر لها الجمعة المقبلة ٢٤ مايو، بنادي الأطباء علي كورنيش شرق المدينة.وقال الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء: إن دعوة الجمعية العمومية العادية جاء لعرض ولمناقشة ميزانية النقابة والنادي لعام ٢٠٢٣، وحتى يعرف الأعضاء أين صرفت الميزانية وما نحتاجه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الجمعية العمومية سيعرض عليها أيضا أعمال لجان النقابة المختلفة عن العام الماضي وما تم فيها، وكذلك تعيين أو التجديد للمراقب المالي، لافتا أن البند الأكثر أهمية في الجمعية العمومي، هو مناقشة ما تم ويتم من أعمال تطوير في مقر النقابة بسموحة وعرض مقترحات لتطوير نادي سابا باشا. وأشار فوزي، إلى أنه سيجري أيضا عرض رؤية نقابة الأطباء في الإسكندرية في تطوير مشروع العلاج، ولذلك ندعو الأطباء بضرورة التواجد والإدلاء بآرائهم وموقفهم حول ما يحدث.