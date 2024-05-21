عاجل - موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في محافظة القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2024 في القاهرة

يبحث العديد من الطلاب عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 أو نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة القاهرة، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 أو نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة القاهرة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

موعد نتيجة إعدادية القاهرة

وبحسب مصادر لـ "دوت الخليج"، فإنه من المقرر أن يعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني أو نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني عقب انتهاء الامتحانات بما يقرب من أسبوعين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعات اللازمة ورصد الدرجات ومراجعتها، وعقب ذلك يتم اعتمادها وعرضها عبر البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 من يوم الخميس الموافق 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024.

وتستمر امتحانات الصف الثالث الاعدادي حتى الآن في أغلب محافظات الجمهروية، وبدأت عملية تصحيح الامتحانات على الفور، على أن تعلن مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة نتيجة الشهادة الاعدادية فور انتهاء عمليات التصحيح لجميع الامتحانات الجارية حتى الآن.

كما يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة على حدة كما جرت الامتحانات بجداول مختلفة من محافظة لاخرى، ويتم توفيرها الكترونيًا عبر البوابات الالكترونية للمحافظات، كما سيتم توفيرها في المدارس بالمجان لجميع الطلاب.

وعلى الرغم من استمرار امتحانات الصف الثالث الإعدادي نهاية العام 2024، ولكن تشهد الفترة الحالية زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر الإنترنت حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في جميع المحافظات، حيث يعتبر البحث عن هذه النتائج من الأمور الهامة بالنسبة للطلاب، حيث تحدد مسار تعليمهم المقبل سواء في الثانوية العامة، الثانوية الفنية، أو مدارس التمريض الثانوية.

موعد نتيجة إعدادية القاهرة 2024 الترم الثاني

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم أو رقم الجلوس

وبمجرد انتهاء الطلاب من الاختبارات، يتم بدء عمليات التصحيح والمراجعة، ثم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني رسميًا من قبل المحافظ في كل محافظة. يتم رفع النتائج بعد ذلك رسميًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم باتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الرسمية للتعليم الأساسي.

اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

إدخال بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بفارغ الصبر انتهاء الامتحانات لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وبدء الإجازة رسميًا، حيث من المقرر أن تنتهي الامتحانات الأربعاء 22 مايو 2024 في جميع المحافظات، ثم تبدأ المحافظات تباعًا في إعلان النتائج عبر موقع الوزارة وموقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة على حدة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024، وهو نفسها لجميع الاعوام السابقة سواء للمواد الأساسية أو التي لا تضاف للمجموع.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

واهتم لطلاب بالبحث عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 مع استمرار الامتحانات طوال الاسبوع الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024، وجاء توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2024 كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني الذي تستمر الامتحانات فيه حتى نهاية الاسبوع الجاري كالتالي:

المادة الدرجة اللغة العربية والخط والإملاء 40 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة العلوم 20 درجة الرياضيات 30 درجة المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة المجموع الكلي 280 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني

كما تنشر بوابة دوت الخليج، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة، في المديريات التعليمية المختلفة بمحافظة القاهرة، حسب منصة امتحانات مصر، التي تعد من المنصات التعليمية المهمة، وجاءت كالتالي:

نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة الساحل التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة المعادي التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة مصر الجديدة التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة الشروق التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة الخليفة والمقطم التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة غرب مدينة نصر التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة غرب القاهرة التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة الوايلي التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا.

نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة المرج التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة حدائق القبة التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة عابدين التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة روض الفرج التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة السيدة زينب التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة النزهة التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة - إدارة شبرا التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة - إدارة الشرابية التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة - إدارة حلوان التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة - إدارة التبين التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة - إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هـنـا .

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نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

وتعد محافظة القاهرة من المحافظات المصرية ذات المدينة الواحدة، وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بطول 41.542 كم ويحدها شمالًا القليوبية والشرقية وغربًا محافظة الجيزة ومن الشرق محافظة السويس، وتعتبر المحافظة الأولى في إقليم القاهرة الكبرى، وهو الإقليم الأول في مصر والذي يضم إلى جانب القاهرة كلا من محافظتي القليوبية والجيزة.