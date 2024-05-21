نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تصدر بيانًا جديدا بشأن تصوير الجنازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة الأوقاف اليوم بإصدار بيان جديد بشأن تصوير الجنازات، حيث جاء نصه كالآتي:-

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة اجتمع كل من:

- الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف.

- الكاتب الصحفي الأستاذ/ كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- السيد المهندس/ عبد الصادق الشوربجي - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

- الكاتب الصحفي الأستاذ/ خالد البلشي - نقيب الصحفيين.

- السيد الدكتور/ طارق سعدة - نقيب الإعلاميين.

وتم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.

وقد توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًّا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

وتوافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام.

وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.

ويذكر أن وزارة الأوقاف قد أصدرت يوم 11 من مايو بيانًا تمنع فيه تصوير الجائز داخل المساجد

وجاء نصة كالآتي "تعميم هام جدًا.. نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله".