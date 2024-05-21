الأوقاف تتفق مع القيادات الإعلامية والصحفية على وضع ضوابط تنظم تغطية الجنازات داخل دور العبادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 10:37 مساءً - قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إنه اجتمع اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، مع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وأشار وير الأوقاف في بيان عنوانه "بيان بشأن تصوير الجنازات"، إنه تم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية، تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر".

وأضاف البيان: وقد توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًّا، بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، وتوافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام. وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.