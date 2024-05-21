قصواء الخلالي ردًا على معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بواشنطن: دفاعي عن القضية الفلسطينية ليس جريمة وتعليقات الأمريكان في منتهى الغرابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 10:37 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بواشنطن نقل عنها حديثها بأنها تهاجم الصهيونية وقاموا بعمل تحليل خطاب ومضمون، خالي من الحيادية على الاطلاق.

ونوهت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC" بأنه "بعد نقل هذا المعهد بعض من تصريحاتي، وتناقله على اكثر من منصة، تلقيت العديد من الشتائم ، وتمت مهاجمي كأنني ارتكب جريمة، وتمت المطالبة بمنعي من الحديث".

وأشارت إلى أن هذا نوع من التعامل مع الاعلام الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني معقبة:" بالفعل أكره الصهيونية، فهم محتلين ويقومون بارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني ومن المستحيل أن يحب أي مصري إسرائيل".

واختتمت أن دفاعها عن القضية الفلسطينية ليس جريمة وتعليقات الأمريكان في منتهى الغرابة .