نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انكسار الموجة الحارة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت، موضحة أن غدًا الجمعة، الموافق 24 مايو 2024، سيشهد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بمعدل 4-5 درجات، حيث يتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس ليوم الجمعة

- الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة

تتراجع درجات الحرارة بشكل مؤقت على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- درجات الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس ليوم الخميس



- ارتفاع درجات الحرارة: تبقى الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

- توزيع درجات الحرارة: يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، ومعتدلًا ليلًا على شمال البلاد ومائلًا للحرارة على جنوب البلاد.

- نشاط الرياح: تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس من الجمعة 24 مايو إلى الثلاثاء 28 مايو:

- نشاط الرياح: يستمر نشاط الرياح على أغلب الأنحاء خلال هذه الفترة على فترات متقطعة.

إرشادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين خلال الموجة الحارة



- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- استخدام أغطية الرأس للحماية.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل، خاصة المياه.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الجمعة على مناطق الجمهورية



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 36 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية.

تأتي هذه التوقعات في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للأرصاد الجوية لتزويد المواطنين بمعلومات دقيقة حول حالة الطقس، وتوجيههم بكيفية التعامل مع الظروف الجوية المختلفة.