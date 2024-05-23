«التعليم».. إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 02:26 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تعلن الأسبوع المقبل أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة ومقار اللجان الامتحانية للطلاب

وسيتم إتاحة الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمدارس الثانوية حيث يمكن للطالب استلام بطاقة رقم جلوسه من المدرسة المقيد فيها.

ويمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة من نفس الموقع الذى قام بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلاله ويتم الدخول بإستخدم البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب، وبعد الدخول يمكن للطالب الضغط على ذر الاستعلام عن رقم الجلوس و الاطلاع على مقر لجنة سير الامتحان.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.