منتخب مصر يعلن قائمة مباراتي بوركينا وغينيا يوم 26 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 02:26 مساءً - تحدد يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإعلان قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في الجولتين الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

وتسافر بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، إلى غينيا الاستوائية 7 يونيو المقبل لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على متن طائرة خاصة فى ظل ضيق الوقت بين مباراتي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

نفى مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر حقيقة القائمة المسربة للمنتخب والتي تضم قرابة 60 لاعبا، للمعسكر المقبل الذى يشهد خوض مباراتين مرتقبتين بتصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن القائمة الموجودة على بعض المواقع والصفحات ما هي إلا اجتهادات شخصية، موضحا أن المنتخب استقر بشكل نهائي على القائمة النهائية وستعلن خلال أيام قليلة.