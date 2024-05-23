«التعليم» عن امتحان اللغة الإنجليزية: «بمواصفات العام الماضي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 03:32 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية بنفس مواصفات العام الماضي دون تغيير، موضحة أنه لا يوجد تغيير فى المقالى وسيكون مثل العام الماضى.

جاء ذلك ردا على تساؤلات طلاب الثانوية العامة، حيث كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حرصًا منها على التفاعل مع الطلاب، فإنها سوفي تستقبل كافة استفساراتهم وأسئلتهم حول امتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.