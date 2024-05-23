الرعاية الصحية تشارك في المؤتمر السنوي الرابع والأربعين للجمعية المصرية لجراحي الأعصاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 04:32 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على المشاركة في الفعاليات واللقاءات الدولية الهامة لضمان تبادل الخبرات وضمان الارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لكافة منتفعي التأمين الشامل والمتعاملين

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر سيكون له دور كبير في صناعة منصة لنقل التجارب الدولية الناجحة في مجال جراحة الأعصاب ويؤكد: المؤتمر ملتقى مميز جدًا لكافة الأطباء الاستشاريين والأخصائيين للقاء مع القامات العلمية والدولية في هذا المجال

رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب بنجاح إطلاق النسخة الرابعة والأربعين من المؤتمر ويشيد بتميز المؤتمر هذا العام بمناقشة الموضوعات من منظور الذكاء الاصطناعي واستخدام الابتكارات في جراحة الأعصاب

رئيس هيئة الرعاية الصحية: سعداء برعاية هيئة الرعاية الصحية لهذا المؤتمر الدولي الهام ويؤكد: سنستمر في التعاون مع كافة الجمعيات العلمية وعلى رأسها الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب وملتزمين بتنفيذ كافة المخرجات والتوصيات العلمية الناتجة عن المؤتمر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، عن مشاركتها في المؤتمر السنوي الرابع والأربعين للجمعية المصرية لجراحي الأعصاب، الذي يُعقد تحت شعار "بالذكاء الاصطناعي: من الأساسيات إلى الابتكارات"، وذلك على مدار يومي 23 و 24 مايو الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحضر المؤتمر، الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور حسام بدراوي، الخبير التعليمي والأكاديمي ومستشار الحوار الوطني لرؤية مصر2030، والدكتور أحمد سلامة، المدير الإقليمي لإلسفير، بالإضافة إلى قيادات ومسئولي الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب، ونخبة من كبار الأطباء والمتخصصين في مجال جراحة الأعصاب، وعدد من الشخصيات العلمية الدولية البارزة، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات الصحية والجمعيات العلمية.

وفي كلمته المسجلة خلال المؤتمر، صرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قائلاً: "نحرص على المشاركة في الفعاليات واللقاءات الدولية الهامة لضمان تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لكافة منتفعي التأمين الصحي الشامل والمتعاملين".

وأضاف الدكتور السبكي، أن هذا المؤتمر سيكون له دور كبير في صناعة منصة لنقل التجارب الدولية الناجحة في مجال جراحة الأعصاب، مؤكداً على أهمية المؤتمر كملتقى مميز جدًا لكافة الأطباء الاستشاريين والأخصائيين لتبادل الخبرات والمعرفة مع القامات العلمية والدولية في مجال جراحة الأعصاب.

وهنأ الدكتور السبكي، الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب على نجاح إطلاق النسخة الرابعة والأربعين من المؤتمر، مشيداً بتميز المؤتمر هذا العام بمناقشة الموضوعات من منظور الذكاء الاصطناعي واستخدام الابتكارات في جراحة الأعصاب.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، قائلاً: "نحن سعداء برعاية هيئة الرعاية الصحية لهذا المؤتمر الدولي الهام، وسنستمر في التعاون مع كافة الجمعيات العلمية وعلى رأسها الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب، متابعًا: ونحن ملتزمون بتنفيذ كافة المخرجات والتوصيات العلمية الناتجة عن المؤتمر لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لمنتفعي التأمين الشامل والمتعاملين".

وأضاف الدكتور السبكي، أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية في هذا المؤتمر تأتي في إطار التزامها المستمر بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الصحية، مما يسهم في تحقيق رؤيتها لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية، وتعزيز بناء نظام رعاية صحية متكاملة ومستدامة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر السنوي الرابع والأربعين للجمعية المصرية لجراحي الأعصاب يعد واحداً من أهم الأحداث العلمية في مجال جراحة الأعصاب في مصر والمنطقة العربية، يعكس هذا المؤتمر التطور والقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مجال جراحة الأعصاب، ويتميز بمشاركة استراتيجية من جهات حكومية ودولية ومؤسسات طبية في القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى مشاركة جمعيات طبية تقدم الخدمة الصحية لمرضى الأعصاب.

يشهد المؤتمر حضور 22 متحدثاً أجنبياً متميزاً من 8 دول أجنبية "الولايات المتحدة، كندا، إنجلترا، النمسا، أسبانيا، البرازيل، بولندا، صربيا"، و 4 دول عربية "السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن"، ويشهد تنظيم 14 ورشة عمل تخصصية للجراحات المتخصصة الدقيقة في جراحة المخ والأعصاب، أهمها في جراحة قاع الجمجمة وجراحة مناظير المخ وجراحة مناظير العمود الفقري وجراحات وتدخلات علاج الألم وجراحات التدخل المحدود العمود الفقري، بالإضافة إلى ورش عمل للتدريب المتقدم لإصابات الرأس وورشة عمل تدريب على الملاح الجراحي للمخ والعمود الفقري وورشة عمل متقدمة في البحث العلمي وكتابة الأوراق البحثية العلمية.

وينظم المؤتمر 28 محاضرة وجلسة تفاعلية تغطي مواضيع متنوعة وتقدم مادة علمية طبية متقدمة في تخصصات دقيقة في جراحة المخ والأعصاب، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات الجراحة، وتحسين نتائج العمليات الجراحية من خلال استخدام الروبوتات والتحكم عن بُعد، وتقديم رعاية متكاملة ومتخصصة لمرضى الأعصاب والمخ والعمود الفقري.

وتأتي مشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجيين في المؤتمر من جهات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب، واتحاد المستشفيات العربية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمجلس الصحي المصري، والجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأمازون، والشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، والهيئة العربية للتصنيع، وشركة إلسفير، والمجلس العربي الأفريقي للتوعية، وشركة لايف بوت، وجامعتي شيفلد وميامي، وSPT لتحسين رعاية الإصابات في الأمريكتين، والمجلس المصري للمدافعين عن حقوق المرضى.