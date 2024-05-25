نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهادة الابتدائية بالرقم القومي.. لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد الشهادة الابتدائية من المحطات التعليمية الهامة التي تشكل أساس مستقبل الطالب الأكاديمي. ومع انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني لعام 2024، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور بشغف لمعرفة النتائج.

يسرنا أن نقدم رابط الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي باستخدام الرقم القومي، مما يوفر وسيلة ميسرة وسريعة للوصول إلى النتائج. هذا الرابط المخصص يسهل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بدقة وسهولة عبر الإنترنت، متمنين للجميع دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل

زيارة منصة بوابة التعليم الأساسي: قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط اضغط هنا. ومن ثم اتباع هذه الخطوات:

1. اختيار خدمة نتائج الطلاب: عند دخولك إلى الموقع، اختر الخدمة الخاصة بعرض نتائج الطلاب.

2. تسجيل البيانات المطلوبة: أدخل جميع البيانات المطلوبة، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس أو الرقم القومي.

3. تحديد المرحلة التعليمية والصف الدراسي: اختر المرحلة التعليمية المناسبة، سواء كانت الصف الرابع، الخامس، أو السادس الابتدائي، أو الأول أو الثاني الإعدادي.

4. عرض النتائج: بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "عرض النتائج" لعرض النتيجة.

أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب سنوات النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني (آخر العام) 2023/2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وكذلك للصفين الأول والثاني الإعدادي، سيتم إعلانها على الموقع الرسمي للمديرية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

وأشارت المديرية إلى أن نتائج نهاية العام الدراسي ستكون متاحة لجميع التلاميذ في المدارس ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وأكد مدير المديرية، أيمن موسى، أن النتائج ستكون متاحة مجانًا لجميع الطلاب في جميع المدارس، مشددًا على أنها ستعرض في أماكن واضحة وميسرة للجميع.

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