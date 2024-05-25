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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

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Natiga Online.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الإسكندرية برقم الجلوس، وتقع محافظة الإسكندرية شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، وتضم 3 مدن وهي مدينة الإسكندرية "العاصمة الإدارية" وأكبر مدنها، يليها مدينة برج العرب الجديدة، ثم مدينة برج العرب، ومركز واحد وهو مركز برج العرب.

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