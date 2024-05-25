نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الخامس الابتدائي، "ظهرت الآن"... المرحلة الابتدادئية محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني بالرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الصف الخامس الابتدائي، تعد مرحلة الصف الخامس الابتدائي من الفترات التعليمية الهامة في مسيرة الطلاب، حيث تساهم في بناء أساس قوي لمستقبلهم الأكاديمي. ومع انتهاء امتحانات الترم الثاني لعام 2024 في محافظة الجيزة، يتلهف الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج.

يسرنا أن نعلن أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي للترم الثاني لعام 2024 قد ظهرت الآن في محافظة الجيزة. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم القومي، مما يسهل عملية الحصول على النتائج بدقة وسهولة عبر الإنترنت. نتمنى لجميع الطلاب دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي

أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي سيتم إعلانها في المدارس بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وبعد إتمام عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

يمكن لأولياء الأمور والتلاميذ الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي في مح\ عبر الإنترنت قبل تعليقها في المدارس، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول على [بوابة محافظتك ].

2. إدخال الرقم القومي للطالب.

3. تحديد العام الدراسي.

4. تحديد الفصل الدراسي.

5. الضغط على "عرض النتيجة".

6. تظهر النتيجة فور صدورها رسميًا.

كان أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب سنوات النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان صادر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني (آخر العام) 2023/2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي على الموقع الرسمي للمديرية من هنا، وذلك يوم الخميس 23 مايو 2024.

وأشارت المديرية إلى أن نتيجة نهاية العام الدراسي ستكون متاحة لجميع الطلاب في المدارس اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وأكد مدير المديرية أن النتائج ستكون مجانية ومتاحة لجميع الطلاب في جميع المدارس، وستكون معلنة في أماكن واضحة ومناسبة.



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