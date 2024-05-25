تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية على صفحات الغش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 10:29 صباحاً - تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة شهادة الدبلومات الفنية 2024، فيما تعمل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تتبع الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها بعد تطابقها مع الامتحان الأساسى، وشددت الوزارة على التصدى للغش ومحاسبة اى طالب يقوم بتصوير أسئلة ونشرها على جروبات الغش.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أن عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.