مصدر رفيع المستوى: مصر تحذر من كارثة إنسانية مع استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز والمناطق الآمنة بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 04:29 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى إن مصر تحذر من كارثة إنسانية، في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع.

أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي قطاع غزة، وإن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراك مصر بخطورة الوضع بالقطاع.

وأوضح أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعها إلى ممارسة كافة أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

وأضاف أنه رغم المعوقات والإحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني لمنفذ رفح، إلا أن مصر تتمسك بدورها الإنساني تجاه مواطني القطاع بنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع