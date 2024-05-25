الرئيس السيسى: المستثمرون مدعوون للمشاركة في المشروعات الزراعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:26 مساءً - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، مشددا على أهمية الحفاظ والاستفادة من اى كمية مياه وعدم اهدار أي نقطة مياه.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي: عاوز بأقل كمية مياه أطلع أكبر إنتاج لمحاصيل وبالتالي لازم الاستفادة من حجم المياه الموجودة، مشيرا إلى إنشاء محطات المعالجة الزراعية مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة للحد من هدر المياه".