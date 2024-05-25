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الرئيس السيسى: المستثمرون مدعوون للمشاركة في المشروعات الزراعية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:26 مساءً - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، مشددا على أهمية الحفاظ والاستفادة من اى كمية مياه وعدم اهدار أي نقطة مياه.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي: عاوز بأقل كمية مياه أطلع أكبر إنتاج لمحاصيل وبالتالي لازم الاستفادة من حجم المياه الموجودة، مشيرا إلى إنشاء محطات المعالجة الزراعية مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة للحد من هدر المياه".

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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