الرئيس السيسي: هل نقدر نستبدل زراعة 350 ألف فدان قصب ببنجر ونحقق استفادة أكبر؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:26 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن كيفية الاستفادة من الأراضى الزراعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، قائلا: "واحنا بنتكلم بنطرح طرح كلام.. لما نيجى ننزل على الأرض بنلاقى تفاصيل نتصدى لها.. لما بنتكلم عن 350 ألف فدان فى الصعيد يزرعوا قصب.. مش اقدر أقول للناس فى الصعيد مش تزرعوا قصب.. بنفس نصف كمية المياه نقدر نزرع بنجر.. صعب تقول للى زارع قصب وخدمته أقل لكن الكمية فين؟.. يقدر يزرع 700 ألف فدان بنفس كمية المياه".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة فى جنوب الوادي: "فيه فرق كبير بين طرح بالدراسات أو نقوم بإجراءات عملية لتنفيذ.. قولت الكلام من 4 سنين على موضوع القصب.. وبقول لنفسى هل غيرتوا؟.. انت مستنى لما مشكلة المياه تبقى مشكلة كبيرة وتضطر أنك تحرم من كمية المياه بنفس الحجم".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مش بحب اننا نتعامل مع الموضوع على أنه أزمة محتملة.. لازم اواجه واشتغل عليها لخد ما اخلصها.. كل الجهات المعنية والمزارعين.. القصب ده بياخد كميات انت مش حاسس بيها بتاخدها من نظم الري.. وعلى مستوى ما لدينا من مياه.. محتاجين اننا نزرع بنفس كمية المياه نزرع بنجر أو أى محاصيل أخري.. لو عاوز اطلع كمية المياه بتوع 350 ألف فدان.. او اعمل لها معالجة محطة صرف زراعي.. المحطة تتكلف مليارات والتشغيل يتكلف مليارات.. بقول الكلام ده احنا بنقعد فى الإعلام وحتى فى الجلسات لا نتكلم عن القضايا بتاعتنا وازاى تتحول إلى أفكار ونقنع الناس بيها.. 350 ألف فدان قمح.. مش بس كده الرى بالغمر.. مش بنظم رى حديثة فى محاولة للزراعة يبقى من الأول نحط كل النظم لاستخدام أقل حجم مياه من الإنتاج".