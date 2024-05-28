وزارة الصحة تبحث مع الجانب الفرنسى تقديم الدعم الطبى للشعب الفلسطينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 10:29 صباحاً - عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع فريديريك فاليتو الوزير المنتدب المسؤول عن الصحة والوقاية في فرنسا، والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية في مدينة «چنيڤ» السويسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، فيما يتعلق بالتدريب والبحوث، وعلاج الأمراض غير السارية والسارية، ومجالات الصحة العامة، لافتا إلى أن الاجتماع، ناقش خلال الاجتماع تعزيز التعاون بين مصر والجانب الفرنسي ممثلا في شركة «سانوفي» لدعم سلسلة الإمداد، فيما يخص اللقاحات والأمصال كما إن محاور الاجتماع تضمنت تبادل الآراء ومناقشة المقترحات حول تعزيز أوجه التعاون فيما يخص القضية الفلسطينية، وتقديم مختلف أشكال الدعم الصحي للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف غير الإنسانية التي يمر بها أهالي قطاع غزة.

وقال إنه تم ختم اللقاء بدعوة فريديريك فاليتو الوزير المنتدب المسؤول عن الصحة والوقاية في فرنسا، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024.