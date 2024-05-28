ديلي ميل تختار محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي موسم 2023-24

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 11:26 مساءً - اختير الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنتهي 2023-24 من قبل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفقًا لتصنيفات القوة التي تم رصدها على مدار أسابيع المسابقة الشهيرة بالكامل.

أخبار محمد صلاح وجمع محمد صلاح 128 نقطة في الدوري الإنجليزي وفقًا لتصنيفات القوة من قبل الصحيفة البريطانية، متفوقًا على النرويجي الدولي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة في تقرير أنه لم يظهر في المراكز العشرة الأولى في الأسابيع السبعة الأخيرة من الموسم، لكن عمله السابق كان كافيًا لمحمد صلاح للتشبث بالمركز الأول، بعد أن أمضى أربعة أسابيع في القمة طوال الموسم.

وشدد التقرير: "كانت الحياة بعد كأس الأمم الأفريقية صعبة، كما كانت في كثير من الأحيان، لكن تسجيل 25 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات ليس بالأمر السهل".

وقال التقرير إنه ولسوء الحظ، لم يتمكن من قيادة ليفربول إلى وداع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة يورجن كلوب، ولا يزال مستقبله غير واضح، ولكن في الوقت الحالي يمكنه الاحتفال بعام شخصي ناجح آخر باللون الأحمر. ورصد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أرقام محمد صلاح في مسابقة "بريميرليج" للموسم المنتهى، والتي كشفت حجم الدور الهجومي للنجم المصري في المسابقة الأشهر بالعالم. وتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن قائمة المرشحين للدخول في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي 2023 - 2024.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عن اللاعبين المرشحين للدخول في التشكيل المثالي للبطولة خلال الموسم الحالي، والذي اختتمت منافساته، مساء الأحد الماضي. ومنح الموقع الرسمي لرابطة البريميرليج، الجماهير حق التصويت، من أجل اختيار التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ونجح مانشستر سيتي في حسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، بعد منافسة قوية مع فريق أرسنال، حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة. وساهم النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل 28 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 18 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.