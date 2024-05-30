متحدث الوزراء: مستمرون فى دعم محدودى الدخل.. ونتفهم ردود فعل زيادة سعر الخبز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 11:30 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل، وهذا أمر خارج النقاش، ولكن القضية حول كيفية توصيل الدعم إلى مستحقيه.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON" :"البعض يتخوف من التحول للدعم النقدي، ولكن سيتم طرح الأمر للحوار المجتمعي، ويتم متابعة كل ما يدور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والشارع المصري، وهذا الأمر وهذه المتابعة جزء أساسي من عملية صنع القرار وكيفية التجاوب مع الشارع والرأي العام ".

وواصل:"ردود الأفعال حول زيادة سعر رغيف الخبز متوقعة ونتفهمها، ونعمل بمبدأ التدرج في رفع الدعم مع الاستمرار في دعم محدودي الدخل.. وعلى سبيل المثال، ستيم رفع دعم الوقود في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 ولكن لم يتم رفع الدعم على السولار".