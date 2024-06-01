النائب عبد المنعم إمام: نحتاج لرؤية مختلفة للتعامل مع الموازنة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 11:30 مساءً - تحدث النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن التقرير العام للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، قائلا:" هى الموازنة الأصعب من وجهة نظرى فى تاريخ مصر، والتى أتت بعد أزمة اقتصادية، وآداء اقتصادى لم يكن فى مجملة إيجابى".

وأضاف عبد المنعم إمام خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن استخدامات الموازنة اليوم بقيمة 5.5 تريليون جنيه، مقارنة بعام 2018 كانت تريليون و488 مليار جنيه، كانت تمثل الأجور فيها 16%، والأنفاق العام كان 36%.

تابع عبد المنعم إمام نسبة الأجور فى الموازنة الحالية 10.4%، والدعم 11.5% والإنفاق العام 16% على كل شئ، وبالتالى الرقم المتعلق بسداد الديون أصبح ضخم، يعنى أن كل 100 جنيه نصرفها يذهب منها 62 جنيها لسداد الديون فقط.

ولفت عبد المنعم إمام إلى أننا فى حاجة لرؤية مختلفة فى فكرة التعامل مع الموازنة العامة للدولة وتطويرها وتحديثها.