ماذا قالت تل أبيب تعليقا علي استقالة ممثل إسرائيل فى محكمة العدل الدولية ؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:26 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإعلان القاضى أهارون باراك، استقالته كممثل لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لأسباب شخصية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة إلى شمال إسرائيل، أن تل أبيب تجهز لـ"عمل قوي" ضد لبنان، بحسب قناة i24 news الإسرائيلية.

ونقلت عنه قوله "من يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي، فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية في الشمال".وأضاف: "بطريقة أو بأخرى، سوف نعيد الأمن إلى الشمال".

وكانت قد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة ستوافق اليوم على زيادة عدد جنود الاحتياط إلى 350 ألفا على خلفية التوتر على الجبهة الشمالية.