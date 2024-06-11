الرئيس السيسي: مسؤولية ما يحدث من تجويع وانتهاكات في غزة تقع مباشرة على عاتق الجانب الإسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 02:30 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء فى غزة المحاطين بالقتل والتجويع والترويع، والواقعين تحت حصار معنوي ومادي مخجل للضمير الإنساني العالمي ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أننا متطلعون إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم أملا في غد مختلف، يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة وحقهم المشروع بالعيش في سلام ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولى وفى عدالة ومصداقية ما يسمى النظام الدولى القائم على القواعد.