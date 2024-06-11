الرئيس السيسي: على إسرائيل وقف استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 02:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتداعياتها.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، باتخاذ خطوات فورية وفعالة من أجل الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار في غزة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته: "مصر تطالب بإلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين وإنهاء حالة الحصار للقطاع".