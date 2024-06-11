كوبر يقدم إستقالته من تدريب منتخب سوريا بعد خماسية اليابان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:32 مساءً - أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا استقالته من منصبه بعد خسارة منتخب سوريا بخمسة اهداف نظيفة امام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد كوبر فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، بان هذه النتيجة هي نهايته مع منتخب سوريا قائلا: "كنت مدربًا للمنتخب السوري منذ حوالي عام ونصف، لكن للأسف لم أحقق أهدافي وأريد أن أشكر الشعب السوري واتحاد كرة القدم السوري، مضيفا: انتهت المغامرة ، راضٍ عن العمل، ولكن لم أستطع الوصول إلى المرحلة التالية من التصفيات".

وتابع: "أود أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سوريا وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا.. للأسف هذه هي كرة القدم.. أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني كنت أتمنى أن أسعدهم.. أشكر الجميع على لحظات الفرح والحزن التي عشناها معاً.. حاولت تقديم أقصى ما يمكنني من جهد، حلمنا معاً وبذلنا جهداً كبيراً" .

ووجه كوبر في ختام المؤتمر رسالة إلى الجماهير السورية قائلاً: "لديكم الآن لاعبين جيدين للغاية، ولكنهم بحاجة إلى وقت أطول من أجل الانسجام وبناء منتخب قوي.. هذا المشروع الذي أطلقه الاتحاد بحاجة إلى وقت أطول.. وأتمنى لكم التوفيق في القادمات من الأيام."

منتخب سوريا يخسر بخماسية من اليابان

وتلقى منتخب سوريا، هزيمة كبيرة، أمام مضيفه المنتخب الياباني، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

أنهى منتخب اليابان، الشوط الأول من اللقاء، متفوقاً بثلاثية نظيفة، سجلها كل من أياسي يويدا، ريتسو دوان و ثائر سامي كرومة بالخطأ في مرماه، بالدقائق 13، 19 و 21 من زمن اللقاء.

وأضاف منتخب الساموراي، هدفين أخرين في الشوط الثاني، عن طريق يوكي سوما وتاكومي مينامينو في الدقيقتين 73 و 85 من عمر اللقاء.

ونجح منتخب اليابان، في تحقيق الفوز خلال مبارياته الستة في المجموعة الثانية، محققاً العلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد منتخب سوريا، عند 7 نقاط في المركز الثاني.

ويواجه منتخب سوريا، خطر الغياب عن المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2027 والدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2026، في حال فوز منتخب كوريا الشمالية على نظيره منتخب ميانمار.