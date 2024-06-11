وزير أردنى سابق: خطاب الرئيس السيسى كان قويا بلغته ومفرداته ومعانيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:32 مساءً - تحدث الدكتور جواد العنانى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى السابق، عن دلالة انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة المنعقد فى الأردن، فى هذا التوقيت وأهيته، قائلا:" هناك جهودا كبيرة ومختلفة ومتعددة من عدة جهات للضغط على الحكومة الإسرائيلية المارقة كى تلتزم بالقانون الدولى والقانون الإنسانى".

وأضاف جواد العنانى خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن الاستجابات مع هذا الأمر كانت تبرر وفيها نوعا من التحدى والتنكر لكل ما هو معترف به دوليا، لافتا إلى أن خطاب الرئيس السيسى كان خطابا قويا بلغته ومفرداته ومعانيه، وحدد النقاط الخمس ليؤكد على أن هذه الإجراءات يجب أن تتبع فورا وهى مسئولية إسرائيل أمام مجلس الأمن.

ولفت إلى أن هذا الموقف ربما يكون له أثر فى هذا التوقيت، والذى أصبح فيه العالم يدرك أن إسرائيل دولة مارقة، وأن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تبذل جهدا أكبر، خاصة وأن وزير خارجيتها يدور فى المنطقة ولا نعلم ما يحمله.

وأكد جواد العنانى، أنه لابد من فرض ضغوط على الولايات المتحدة وكل من يساند إسرائيل فى هذه الفترة لانه أصبح فى نفس الدرجة فى التواطوء معها ضد قرارات الأمم المتحدة وحالقوق المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة والميثاق الإنسانى.