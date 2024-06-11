مصدر رفيع المستوى : تلقينا ردود من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة و الوفد الأمني يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى أن مصر تلقت ردود من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة والوفد الأمني يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف

كان مصدر رفيع المستوى قد كشف عن اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة في ضوء الردود التي تلقتها مصر وقطر بشأن المقترح الأخير.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجارى، رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.