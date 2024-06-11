فصائل المقاومة ترد على اقتراح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:29 مساءً - أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعلنان تسليمهما رد فصائل المقاومة على اقتراح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين لكل من مصر وقطر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ان الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان على غزة بشكل تام والانسحاب من كامل القطاع.

وكانت جمهورية مصر العربية ودولة قطر أعلنتا عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجارى، رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. ويؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.