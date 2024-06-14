نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر مؤتمر اليوم العلمي لطلاب كلية طب قصر العيني من مخاطر المخدرات الرقمية وأخطار البلاستيك والمبيدات على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، على عدم وضع السوائل الساخنة في البلاستيك، وعدم استخدام زجاجات المياه البلاستيكية إلا مرة واحدة فقط، مع الحرص على عدم تعرضها للشمس أو الحرارة، لتجنب صدور مواد سامة قد تؤثر على الخصوبة والإنجاب لدى الرجال والنساء.

وناشدت أولياء الأمور بضرورة توعية أولادهم ضد انتشار المخدرات الرقمية، أو التكنولوجيا المعتمدة على إصدار موسيقى مختلفة التردد في كل من الأذنين، ولها تأثير حاد على المخ مثل المخدرات المعتادة، مثل الهيروين والكوكايين والآيس، وإنها مدمرة للصحة الجسدية والنفسية، وعدم اللهث وراء مواقع سوداء غير معروفة الأهداف.

وحذرت نقيب أطباء القاهرة من تسمم بكتيريا المعلبات والمواد المحفوظة، مثل الفسيخ الذي قد يودي بحياة الإنسان، لأنه يسبب شللًا في عضلات التنفس. كما أشارت إلى خطورة استخدام قرص الغلة - وهو مبيد للقوارض - شديد السمية للإنسان، لافتة إلى عدم وجود أي مضاد طبي يعالجه.

عقد اليوم العلمي برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، والدكتورة صافيناز صلاح الدين، وكيل الكلية. وتشكّلت لجنة التحكيم من الدكتورة شيرين غالب، رئيس القسم، والدكتورة عبير زايد، والدكتورة إيمان فوزي، أساتذة بالقسم، والدكتورة نعمت قاسم، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية.