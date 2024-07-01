نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. التعليم تُعلن نتيجة تقرير اللجنة الفنية لامتحان مادة الفيزياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

جدير بالذكر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب، حيث أكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

جاء ذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو القادم 2024.