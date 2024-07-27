رامي صبري برفقة الهضبة عمرو دياب: "أسطورة الموسيقى"

القاهرة - محمد ابراهيم - رامي صبري ينشر صورة له مع عمرو دياب ويعلق: "أسطورة الموسيقى"

نشر المطرب رامي صبري صورة تجمعه بالهضبة الفنان عمرو دياب وهما متواجدان في الساحل الشمالي، وقام الفنان رامي صبري بنشر هذه الصوره عبر حسابه الرسمي على موقع الإنستجرام.



تعليق رامي صبري على صورته هو وعمرو دياب



وحرص الفنان رامي صبري على التعليق على الصوره التي قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستقرام والتي جمعته بالفنان عمرو دياب وعلق قائلًا من خلال خاصية الكابشن:

" الصورة مميزة بالنسبة لي وأنا أقف بجانب أسطورة الموسيقى.. مع أخي عمرو دياب".

منشور الفنان رامي صبري على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام



آخر أعمال الفنان رامي صبري

ومن ناحية أخرى كانت آخر الكليبات الغنائية التي قام بطرحها الفنان رامي صبري هو فيديو كليب عنوان "على بالي" وقام بطرحه منذ أيام عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت تفاعلا جماهيريا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



كلمات أغنية على بالي

وتقول كلمات الأغنية:

على بالي لو عدت علينا سنين

يا واحشني طولت في غيابك فين

الدنيا من بعدك هعيشها لمين

ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه

على عيني عمر وعدى وإنت بعيد

وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد

وحياتي مش لاقي لها أي جديد

طب وإنت بعيد قول لي أعمل إيه

ليالي حبيبي أنا مش بنساك

ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك

بطمن عليك طول ما إنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك

بقى هان على قلبك اللي بينا وراح

خذت الحنين ومشيت سايب لي جراح

مين اللي عايش في الفراق مرتاح

أنا ليل وصباح مستني ألاقيك

لا عتاب يرجّع لي اللي راح ولا لوم

من يوم فراقنا وظهري بقى مقسوم

وأديني حسب في السنين باليوم وبنام وبقوم فاكر لياليك