عاجل.. مصدر: التغيير الوزاري يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولى

أكد مصدر حكومي أن التغيير الوزاري يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.





جاء ذلك في تصريح خاص لـ إكسترا نيوز، نشرته عبر شاشتها في نبأ عاجل. وأوضح المصدر أن التغيير الوزاري شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

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