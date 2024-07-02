عاجل:- التعديل الوزاري 2024: تغييرات جذرية تشمل 24 وزارة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر موثوقة بأن التعديل الوزاري المرتقب لعام 2024 سيشهد تغييرًا كبيرًا في عدد من الوزارات، حيث من المتوقع أن يشمل التعديل ما بين 16 إلى 24 وزيرًا.

الوزارات المستهدفة

تضمنت القائمة التي كشف عنها المصادر الوزارات التالية:

- التموين

- التربية والتعليم

- التعليم العالي

- المالية

- التضامن الاجتماعي

- البترول

- الكهرباء

- الصحة

- البيئة

- الزراعة

- العمل

- الاتصالات

- الخارجية

- التنمية المحلية

- الإسكان

- الأوقاف

- الري

- السياحة

- الشباب والرياضة

- التجارة والصناعة

- التعاون الدولي

- الهجرة

- قطاع الأعمال

التعديل الوزاري 2024: تغييرات جذرية تشمل 24 وزارة

الأسماء المرشحة للتعيين

أشارت المصادر إلى بعض الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في التعديل الجديد:

- شريف فاروق لوزارة التموين والتجارة الداخلية

- أسامة الأزهري لوزارة الأوقاف

- مايا مرسي لوزارة التضامن الاجتماعي

- بدر عبد العاطي لوزارتي الخارجية والهجرة

- شريف الشربيني لوزارة الإسكان

- أحمد كوجوك لوزارة المالية

كما تتضمن التعيينات المقترحة:

- الدكتور محمد عبد اللطيف لوزارة التربية والتعليم

- المستشار عدنان الفنجري لوزارة العدل

- كريم بدوي لوزارة البترول والثروة المعدنية

تغييرات كبيرة في القطاعات المختلفة

أفادت المصادر أن الدكتور شريف فاروق سيتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بينما سيتولى الدكتور محمود عصمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتولى الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي.

تعيينات جديدة في المناصب القيادية

من المتوقع أن يتولى حسن الخطيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجاك وزارة المالية، كما سيتم تعيين الدكتور أسامة الأزهري في وزارة الأوقاف.

المستشار عدنان الفنجري سيكون على رأس وزارة العدل، بينما سيتولى كريم بدوي وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكدت المصادر أن الدكتور بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية.

القيادة والنقل

أشارت المصادر إلى أن الفريق كامل الوزير سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزارة الصناعة والنقل، مع الإبقاء على وزير السياحة في منصبه الحالي.

هذا التعديل الوزاري المتوقع يعكس رغبة الحكومة في تجديد الدماء وتحديث الأداء الحكومي لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.