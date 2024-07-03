جمال رائف: «إكسترا نيوز» انفردت بتغطية متميزة في نشر أسماء الوزراء الجدد

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، إن تغطية "إكسترا نيوز" تميزت بعدة نقاط رئيسية جعلتها تبرز عن باقي وسائل الإعلام منها السبق الصحفي حيث انفردت قناة إكسترا نيوز بنشر أسماء الوزراء الجدد قبل الإعلان الرسمي، مما منحها ميزة السبق الصحفي وجعلها مصدرا موثوقا للمعلومات بالنسبة للمشاهدين، إلى جانب المقابلات الحصرية التي أجرتها القناة مع العديد من الوزراء الجدد، مما أتاح للمشاهدين فرصة التعرف على رؤيتهم وخططهم المستقبلية لكل وزارة.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.

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