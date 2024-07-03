الأمين العام يستقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

جدة - نرمين السيد - جانب من الاجتماع

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية حمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، عبد الحميد الدُبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.





وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول آخر التطورات التى تشهدها ليبيا، حيث تناول رئيس الحكومة في حديثه تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود الحكومة في استعادة الأمن ودفع مسيرة التنمية في البلاد. ونقل المتحدث عن "أبو الغيط" استعراضه في هذا الإطار لعقد الجلسة الحوارية التي استضافتها الجامعة العربية لعدة أطراف ليبية في مارس الماضي، كما استمع من رئيس الحكومة إلى وجهة النظر في هذا الشأن، حيث أكد الأمين العام أن الجامعة العربية سوف تستمر في جهودها لدفع جميع القيادات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات التي تسمح بالمضي قدمًا في إقرار دستور للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي وإحلال الاستقرار والأمن في هذا البلد العربي الهام.

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