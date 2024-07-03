خبير إعلامي: «إكسترا نيوز» تألقت في تغطية التشكيل الوزراي الجديد

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إنَّ تغطية إكسترا نيوز للتشكيل الوزاري الجديد، جاءت متميزة، ووصفها بأنها "مصدر قوي ورئيسي" للمعلومات بالنسبة للمصريين والعالم الخارجي.





وشدد على أهمية استمرار إكسترا نيوز في تقديم تغطيات تحليلية واستطلاعية لمتابعة التطورات الناتجة عن التغيير الوزاري وتقييم أداء الحكومة الجديدة.

وأضاف عبد العزيز، لـ"دوت الخليج"، إنّ "إكسترا نيوز" كانت مصدر اعتماد كبير للجميع، والأهم الآن أن تواصل إكسترا تغطياتها التحليلية والاستطلاعية والاستكشافية للتطورات التى ستجري بسبب هذا التغيير وحجم التطور الذي سيحدث في الأداء الحكومي.

وتصدت القناة في الأيام القليلة الماضية، لعدد من الشائعات التي تم ترويجها عن التشكيل الوزاري، بعد أن نفت الشائعات بنشرها معلومات حقيقة عن مصادرها الخاصة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.