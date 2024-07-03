البابا تواضروس: نصلي من أجل الوزراء الجدد ليمنحهم الله القوة

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جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس
جاء ذلك في ختام عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس بالشاطبي بالإسكندرية.
ونوه قداسة البابا إلى أن عمل الوزير أو المحافظ عملا صعبا بالتحديات، طالبا لأجلهم بأن يعطي الله الوزراء الجدد القوة والمعونة وأن ينجحهم، وأن يعطي الوزراء الذين استمروا في مناصبهم أن يكملوا عملهم بروح جديدة وفكر جديد.
وأضاف: "نذكر بالخير الوزراء الذين خرجوا من الوزارة الذين أدوا عملهم وقدموا أقصى ما عندهم في سبيل إن بلادنا تكون في سلام وأمان واستقرار رغم التحديات والأزمات".
وطلب قداسته الصلاة أيضا من أجل المحافظين الجدد كل في محافظته، مشيرا إلى أن كل محافظة لها طبيعتها الخاصة وإمكانياتها التي تكون أحيانا محدودة.. ودعا لهم: "الله يقويهم ويمنحهم المعونة والفكر الثاقب وروح الابتكار والإبداع، وكذلك نواب المحافظين ونواب الوزراء الذين يمثلون الصف الثاني".
واختتم: "الله يحفظنا جميعا ويحفظ بلادنا في سلام".
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