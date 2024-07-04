وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:31 مساءً - بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 ه.

وقال وزير الداخلية في برقيته "يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نستقبل العام الهجري الجديد 1446 ه .. أن نبعث بأسمى آيات التهاني سائلين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد".

وأضاف وزير الداخلية " إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسا عظيمة تمثل حافزا لمواصلة العطاء في الزود عن أمن مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها ونستلهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم صلابة الإرادة والصمود أمام التحديات والإيمان الراسخ بأن المثابرة والتضحية هما السبيل لتحقيق الأهداف .. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها ووفقكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء لشعبها العظيم إنه تعالى على كل شيء قدير".