البقاء لله.. سوريا تعلن وفاة مستشارة الرئاسة لونا شبل بعد إصابتها بحادث سير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الجهات الرسمية في سوريا منذ قليل، عن خبر وفاة السيدة لونا الشبل، المستشارة في رئاسة الجمهورية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير أليم.
بيان عاجل من الرئاسة السورية
نشرت الرئاسة السورية بيان عاجل منذ قليل، قالت فيه: “تنعي المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم (الجمعة) إثر تعرضها لحادث سير أليم”
وأكملت بيانها قائلة: “عملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة”.
وختم البيان: “رئاسة الجمهورية تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها”.
الجدير بالذكر بأن لونا الشبل هي إعلامية معروفة في سوريا، ومن محافظة السويدا، وقد ولدت في 1975 ونجحت في الحصول على ماجستير في الصحافة والإعلام.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر قرار بتسميتها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية عام 2020.
وبخصوص حياتها الشخصية، فقد تزوجت من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها منه، قد تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي.
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