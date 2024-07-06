يوم عمل زيادة.. أول قرار لـ كامل الوزير بشأن وزارة الصناعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، إلغاء إجازة يوم السبت للعاملين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تقرر أن تكون أيام العمل بداية من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع بدلا من يوم الأحد للخميس.

وأشار الوزير، في أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة، والتي استهلها بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، إلى أن القرار يأني لمنح مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين ومن أجل التسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.

وقال وزير النقل في بيانه: “إننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب أن يعمل الجميع على أن تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالإضافة إلى أن مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج”

وأضاف: “من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظرا لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة”.

وأشار وزير النقل والصناعة في تصريحاته، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لزيادة الإنتاج، مما يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه حسب كارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام في مواعيد العمل.