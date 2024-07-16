وزير الزراعة: صقل مهارات المهندسين الزراعيين بالتكنولوجيا المتطورة

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، أهمية تكثيف التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والمركز الاقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، وخاصة في مجالات التدريب، والارشاد الزراعي، وتنفيذ الأنشطة الميدانية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، فضلا عن زيادة مشاركة المزارعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها في هذا الشأن، كذلك صقل مهارات المهندسين الزراعيين والمهتمين بمجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيات المتطورة في المجال الزراعي.
واستعرض السرحان خلال اللقاء، دور المركز، في تبادل الأفكار والتجارب والخبرات، بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، وتوفير الاستشارات الخبيرة، والدعم الفني، والبحوث الميدانية والأنشطة المتخصصة الاستراتيجية، كما استعرض أيضا أهم الأنشطة وورش العمل المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.
ويعد المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتتمية الريفية "كاردني" منظمة حكومية دولية مستقلة، مقرها في المملكة الأردنية الهاشمية ويتألف من عشر دول أعضاء: "الأردن، مصر العربية، سوريا، تونس، العراق، لبنان، اليمن، السودان،موريتانيا، المغرب، فضلا عن السلطة الوطنية الفلسطينية (كمراقب)".
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، قد أطلقت أمس فعاليات ورشة العمل التدريبية حول دور الابتكار والتكنولوجيا المُتقدمة فى الأنظمة الزراعية بالتعاون مع المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني "كاردني" تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
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