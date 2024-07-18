وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم، أن يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.





وقال "الوزير"، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر. وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وأكد الوزير محمد جبران، صدور الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2024 بشأن هذه الإجازة وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.

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